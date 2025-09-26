5000人以上が犠牲となった伊勢湾台風の上陸から66年となった2025年9月26日、名古屋市で慰霊祭が開かれました。千種区の平和公園では午前8時すぎから、名古屋市の広沢市長らが慰霊碑に花を手向け犠牲者を追悼しました。1959年9月26日に紀伊半島に上陸した伊勢湾台風によって、名古屋市内だけで1851人の死者・行方不明者が出ました。広沢名古屋市長：「母親から直接聞いていまして、子供も含めドアが破られないようにみんなで