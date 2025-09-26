２６日前引けの日経平均株価は前日比１２５円１４銭安の４万５６２９円７９銭。前場のプライム市場の売買高概算は９億２３９５万株、売買代金概算は２兆６９３６億円。値上がり銘柄数は１１７８、値下がり銘柄数は３７０、変わらずは６９銘柄だった。 日経平均株価は反落。前日の米株式市場ではＮＹダウが１７３ドル安となり、ナスダック指数も下落した。堅調な米経済指標が発表されたことから、米利下げに対する期待感が後