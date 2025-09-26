◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）＝２６日、中山競馬場２０１０年ウルトラファンタジー以来となる外国馬によるＶを狙うラッキースワイネス（セン７歳、香港・Ｋマン厩舎、父スワイネス）は、１０番枠に決定した。マン調教師が「希望していたよりも少し外でしたが、これから作戦を考えます」とコメントすると、リョン騎手も「調教師の言う通り、枠は少し外でしたが、土曜と日曜の