ものまね芸人のキンタロー。（43）が26日までに自身のSNSを更新。貴重な“ノーマル”姿を公開した。【写真】逆に新鮮…！キンタロー。のナチュラルショットキンタロー。は25日、東京都庁展望台で行われた『私の推し傘セレクション』イベントに参加したことを報告。仮装していないナチュラルな姿を公開し「ノーマルキンタロー。ですめちゃくちゃ久しぶりな気がしています逆に戸惑いました」と率直な気持ちをつづった。この