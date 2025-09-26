「怖くて病院に行けない」「すべての医療で性別情報が必要なのか？」。Xでそんな声を上げたのは、トランスジェンダーの人々。認定NPO法人ReBitの調査によると、トランスジェンダー男性と女性で、「医療での困難を経験した」と答えた人は77.8％だった。【映像】「喉を痛めると男性的な声に」 トランスジェンダー（MtF）のマキさんネットの声を見ると、問診票などで性別を記載しなければいけないこと、ホルモン投与をしていると