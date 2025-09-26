佐賀県警科捜研で職員（右端）から説明を受ける県議ら＝26日午前、佐賀県警本部佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員のDNA型鑑定不正を巡り、佐賀県議会総務常任委員会の県議団が26日、科捜研を視察した。桑原恭子所長は「幹部職員の業務管理が不十分だった。責任を強く感じている。所長として深くおわび申し上げる」と県議らに陳謝した。議会は、どのような対応を取るか今後検討する。県議らは科捜研内の物理室や化学室を