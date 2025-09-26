イメージ 大分県内に8月宿泊した人は52万人あまりで、このうち日本人宿泊客は8月としては過去最多となりました。 県の観光統計調査によりますと県内に8月宿泊した人は52万899人で、前の年の同じ月と比べ13.6％、6万人以上増えました。 このうち日本人は46万1896人で前の年の同じ月より16.5％増え8月としては過去最多を更新しています。 県は大分市のクラサスドーム大分で2日間行われた大型音楽ライブの影響と