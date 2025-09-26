自民党総裁選に出馬した候補者たちの戦いが始まっている。ニュース番組『ABEMAヒルズ』では、情勢調査の専門家である報道ベンチャーのJX通信社 代表取締役・米重克洋氏から見た、「世論の特徴や傾向」について話を聞いた。【映像】「どの野党と連立組んでほしい？」調査結果は…JX通信社と選挙ドットコムで実施した「次の自民党総裁」についての全国意識調査によると、比較的若年層が回答したネット調査では高市早苗氏が