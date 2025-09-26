９月１７日にクマが目撃された札幌市中央区の旭山記念公園で、警察が登山客に対し、クマの出没や山岳遭難に注意するよう呼びかけました。（警察）「最近クマの出没が多いので、くれぐれも気を付けてほしい」札幌市中央区の旭山記念公園では９月２６日朝、警察が藻岩山に入る登山客に対し、クマの出没や山岳遭難への注意を呼びかけました。この公園は９月１７日にクマの目撃情報が寄せられ、一時閉鎖していました。（札幌・西警察署