【その他の画像・動画等を元記事で観る】 shoji、kazuki、NOPPO、Oguriの4人による世界的ダンスパフォーマンスグループ、s**t kingz（シットキングス）が、新曲「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知,SKY-HI」を10月15日にリリースすることが決定した。 ■こんな世界だからこそ、あえてまっすぐな表現で“愛”をテーマに s**t kingzが、三浦大知と共作するのは2023年リリースの「No End feat.三浦