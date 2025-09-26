大仙市の一部地域で発生している停電は、午後1時ごろ復旧の見通しです。東北電力ネットワークによりますと、26日午前9時7分ごろから発生している停電は、現在、大仙市協和境の約100軒となっています。停電の原因は設備の故障で、午後1時ごろ復旧の見通しです。