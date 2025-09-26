妙高市で26日朝、散歩中の90代男性がクマに襲われ顔や太ももにケガをしました。県内でのクマによる人身被害は今年度7件目です。警察によりますと26日午前5時半ごろ、妙高市上馬場の市道で90代の男性がクマに襲われました。男性は顔と右足の太ももにケガをし救急搬送されましたが命に別条はありません。家族によりますと当時、男性は1人で散歩をしていてクマ鈴をつけていたといいます。〈近くに住む人〉「クマにやられたっていう人