SNSで知り合った女子中学生に性的暴行をしたなどとして、新潟市立中学校に務める教師の男が不同意性交などの疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは、新潟市立中学校の教師・中村岳容疑者(36)です。中村容疑者は2025年2月以降、2度にわたって神奈川県の中学3年生の少女に性的暴行をしたうえ、その様子をスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。 警察によりますと、中村容疑者はSNSで少女に接触して金を渡して