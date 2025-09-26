昨シーズン、B2レギュラーシーズンで57勝3敗とBリーグ史上最高勝率（95.0パーセント）をマークし、ポストシーズンでは3度目の挑戦でB1昇格条件のセミファイナルをついに突破。過去2シーズンに広げて見ても、公式戦113勝7敗（勝率94.2パーセント）という戦績は「B2だから」という枕詞をつけられないほど、圧倒的と言える。 このオフは、これまで成熟させてきたチ