宗教にのめり込む母親から逃げたい今回の依頼者【漫画】本編を読む子供の頃から漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。Xにて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画で、書籍化もされている。今回は、Xに投稿されている中から「夜逃げ屋日記」の第17話を紹介するとともに、著者に夜逃げ屋のカウンセラーの存在についても詳しく