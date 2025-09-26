25日に開幕した『東京ゲームショウ2025』において、出展をしているコナミデジタルエンタテインメントでは、同日に手掛けているゲーム『eFootball』と『遊戯王』のコラボを発表。ネイマールがブラック・マジシャンの姿となったカードや、フランス代表選手と有名モンスターのコラボデザイン、レスキューラビットや強欲な壺がスタジアムに登場するなどの特別コラボレーションとなっている。東京ゲームショウ2025の特別ステージで