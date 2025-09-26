俳優の鈴木福が主演を務めるきょう26日放送のABCテレビ『パワプロドラマ2025 ―平凡な新社会人の俺がサクセスした話―』（深0：24※関西ローカル）の公式SNSが26日までに更新され、主人公・西野純平役の鈴木、ライバル・猪狩守役の松本怜生のそれぞれのユニフォーム姿の動画が公開された。【動画】「似合ってる」「カッコよすぎる」“パワプロ”のユニフォーム姿でドラマの告知をする鈴木福＆松本怜生人気野球ゲーム『パワフ