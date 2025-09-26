国際サッカー連盟（FIFA）が、2026年ワールドカップ北中米大会の公式マスコット３体を発表した。開催国のカナダ、メキシコ、アメリカをそれぞれ代表する「メープル（カナダ／ヘラジカ）」「ザユ（メキシコ／ジャガー）」「クラッチ（アメリカ／ハクトウワシ）」が、史上初めて48チームが参加する大会を盛り上げる。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「メープル、ザユ、クラッチは喜び、エネルギー、結束の精神に満ち