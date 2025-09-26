中国商務部は9月25日、公告を発表し、ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社（Huntington Ingalls Industries, Inc.）、プラネート・マネジメント・グループ社（Planate Management Group）、グローバルディメンションズ社（Global Dimensions LLC）の米国企業3社を輸出管理対象リストに追加することを決定しました。「中華人民共和国輸出管理法」および「中華人民共和国デュアルユース品目輸出管理条例」などの関連法律