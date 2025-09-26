26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円安の4万5410円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万5629.79円に対しては219.79円安。出来高は2万1954枚となっている。 TOPIX先物期近は3175ポイントと前日比14.5ポイント高、現物終値比23.32ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 45410