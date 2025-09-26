声優・葉山風花の「葉山風花 2026 カレンダー&フォトブック」が12月1日に発売されることが決定した。美しい渓流での赤ワンピース姿、神秘的な光と大人っぽい表情の先行カット3枚が公開された。【写真】足長い！美脚チラリ赤ワンピース姿の葉山風花『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』徒町小鈴役で注目を集める葉山にとって、本作は初のカレンダー。全編オール撮り下ろしによる2026年1月始まりのカレンダ