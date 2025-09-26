ABEMAは26日、20日から23日の4日間にわたり、アニメの祭典「ABEMAアニメ祭 2025 supported by コミックシーモア」を開催。会場には6万人以上が来場し、当日のステージ中継などを含む「ABEMAアニメ祭2025」関連番組の視聴者数は、昨年の総来場者数である約54万人を超え、61万人以上を突破したことを発表した。【写真】佐倉綾音ら声優大集結！「ABEMAアニメ祭」ステージの様子「ABEMAアニメ祭（まつり）」は、「ABEMA」のオリジ