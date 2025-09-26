シンガポールに移住しているタレントの鈴木ちなみ（35）が26日、自身のSNSを更新。第3子を出産したことを発表した。鈴木は誕生日を迎えたことを記し、「私事ですが第三子を出産いたしました」と報告。「5人家族となり更に賑やかな毎日を送っています」と近況を明かした。インスタグラムには、我が子のモノクロ写真を公開。「シンガポールでは2度目の出産ということで妊婦生活から出産までエネルギッシュに過ごせました