SNSで知り合った女子中学生に性的暴行を加えたなどとして、中学校教諭の男が逮捕されました。不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、新潟市の中学校教諭・中村岳容疑者（36）です。中村容疑者は今年2月、東京・中野区のホテルで、当時中学生だった女子生徒に対し現金を渡して性的暴行を加えたうえ、その様子をスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。警察によりますと、中村容疑者は女子生徒とSNSのダイレクトメッセージ