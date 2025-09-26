独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、月見欲を最大級に満たす月見バーガー「ハイパー月見バーガー」！【写真】「ハイパー月見バーガー」のレシピ＊＊＊【今回の食材】・ダブルチーズバーガー（マクドナルド）1個・マックフライポテト（マクドナルド）適量