7人組アイドルグループ「NEO JAPONISM」（ネオジャポニズム）の福田みゆが、新作EP「NON LABEL」について都内でソロインタビューに応じた。4月に新メンバー2人を迎えて7人体制で挑んだ初の作品。その舞台裏には、自分にしか出せない“今の声”への覚悟があった。（「推し面」取材班）活動休止中に受けた喉の手術から2カ月後。福田はスタジオのスタンドマイクの前に立っていた。希望よりは不安が大きかった。運営サイドが思案し