【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は２５日、１０月１日から米国に輸入される医薬品に１００％の関税を課すと表明した。輸入大型トラックや家具類にも、それぞれ新たに関税を課すと明らかにした。自身のＳＮＳに相次いで投稿した。トランプ氏は医薬品への関税について「米国内に医薬品の製造工場を建設中の企業でない限り、医薬品に１００％の関税を課す。建設が始まっている場合、関税はかからない」と説明した。