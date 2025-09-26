議員定数を人口に比例して配分せず「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は憲法違反だとして、三竿径彦弁護士らのグループが広島選挙区の選挙無効を求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、広島高裁（末永雅之裁判長）で開かれ、即日結審した。判決は10月31日。原告側は意見陳述で「選挙違反を明確に示す判決を求める」と主張。被告の広島県選挙管理委員会側は「選挙時の投票価値の不均衡が著しい不平等状態にあった