リュドミラ・ザバダさん。国際刑事警察機構のキャンペーンで身元が特定された/Interpol（ＣＮＮ）スペインの道路沿いでおよそ２０年前に遺体で発見された女性について、国際刑事警察機構（インターポール、ＩＣＰＯ）のキャンペーンの結果、身元が特定されたことが分かった。国際刑事警察機構が２５日の声明で明らかにしたところによると、ロシア人のリュドミラ・ザバダさんは２００５年７月３日、バルセロナ近郊のビラデカンスで