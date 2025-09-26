汚染マップの対象地域となった米ニュージャージー州ニューアークのコンテナターミナル/Gary Hershorn/Getty Images（ＣＮＮ）新たなインタラクティブマップと画期的なデータベースにより、世界の大都市圏の人々は大気汚染への暴露量を追跡することが可能になった。地球温暖化を引き起こす当該地域での主要な汚染源も割り出せるとしている。大気汚染の煙とその発生源を示すこのツールは科学者、大学、非政府団体からなる非営利団体