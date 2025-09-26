アメリカの連邦大陪審は、トランプ大統領と長年対立関係にあった元FBI長官を偽証罪などで起訴しました。政敵への報復行為とみられています。東部バージニア州の連邦大陪審は25日、FBI（連邦捜査局）の元長官・コミー氏の起訴を発表しました。コミー氏はトランプ大統領が勝利した2016年の大統領選挙でロシアが介入したとされる「ロシア疑惑」の捜査を指揮し、2017年にFBI長官を解任されています。起訴状はコミー氏が2020年の連邦議