26日朝早く、秋田・仙北市で60代の男性が犬の散歩中にクマに襲われ重傷を負うなど、各地でクマによる被害が相次いでいます。26日午前、秋田・仙北市で62歳の男性が犬の散歩をしていたところ、体長1メートルほどのクマに襲われました。男性は自力で自宅に戻り、家族が消防に通報し病院に搬送されました。意識はあり会話はできますが、顔や頭を引っかかれ重傷です。また、新潟・妙高市でも散歩中の90代の男性がクマに襲われました。