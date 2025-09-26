メジャーリーグでは、ナショナルリーグ西地区のロサンゼルス・ドジャースが4年連続の地区優勝。大谷翔平選手（31）の祝砲も飛び出し、歓喜のシャンパンファイトが行われました。優勝マジック1で迎えたレギュラーシーズンの159試合目。ドジャースがアリゾナ・ダイヤモンドバックスに勝利し、4年連続の地区優勝を決めました。投げては、先発の山本由伸投手（27）が好投。伸びのあるストレートとキレのある変化球で6回無失点に抑える