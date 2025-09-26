トイズキャビンは、2026年1月新製品として「たまケロ」(500円・全5種)を発表した。同商品は、カエルからオタマジャクシに完全変形するカプセルトイ。変形トイデザイナー・ワニャマルさんがバズらせた変形カエルを再現した。ラインナップは「アズマ」「ミヤコ」「ナガレ」「メカグリーン」「メカグレー」の5種類。カエルモードは脚が可動するため、様々なポーズで遊ぶことができる。トイズキャビン公式Xの投稿は1.4万いいね(9月26日