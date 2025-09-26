お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）と小木博明（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。フジテレビが26年の新春特番で復活を発表した「クイズ＄ミリオネア」について言及した。同番組は初代司会のみのもんたさんの鉄板フレーズ「ファイナルアンサー？」で一世を風靡（ふうび）した。番組は2000年4月から2007年3月末まで続いた。今回、2代目の司会として二宮和也（42