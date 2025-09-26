バンプレストは、「森永製菓おっとっと フィギュアキーホルダー」を10月16日より順次登場する。「森永製菓おっとっと フィギュアキーホルダー」は、世代を超えて愛されているお菓子『森永製菓 おっとっと』がフィギュアキーホルダーになったアイテム。イカやウニなどの定番の形のほかに、バンプレストプライズオリジナル『幻のクレーンクラゲ』をラインアップしている。ここでしか手に入らない限定アソートだ。おっとっとパッケー