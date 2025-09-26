ことしの輪島警察署管内の刑法犯の認知件数が、震災前に比べて約1.5倍に急増していることがわかりました。 輪島警察署によりますと、ことし1月から8月までの管内での刑法犯の認知件数は123件で、すでに去年1年間の110件を上回っているほか、震災前のおととしと比べ、約1.5倍に急増しているということです。管内を市町別でみると、穴水町は去年の同時期と比べて1件多い16件、輪島市では2倍近くの108件に増加。 その8割近くを