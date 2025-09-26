【モデルプレス＝2025/09/26】日向坂46が9月24日、グループの公式サイト内にて新企画「五期生のぽかぽか写真館」をスタート。毎日1人ずつグラビアが掲載される。26日、佐藤優羽（さとう・ゆう）の写真が公開された。【写真】日向坂46五期生、手書きプロフィールで美文字披露◆「五期生のぽかぽか写真館」3人目は佐藤優羽3人目は、2006年9月10日生まれ、福岡県出身の佐藤。公式サイトでは、爽やかなブルーのシャツにグレーのセット