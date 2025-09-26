プロボクシングの元世界2階級制覇王者・亀田和毅（TMK、34）が、2025年9月25日にユーチューブを更新し、11月24日にトヨタアリーナ東京で行われるWBC世界バンタム級王座決定戦、那須川天心対井上拓真戦の勝敗を独自予想した。 「天心の良さを出せる相手を探したと思う」WBC世界バンタム級王座は、中谷潤人（M・T、27）が保持していた王座だ。中谷が王座を返上したことにより王座が空位となり、同級1位・那須川天心（帝拳、27）と、