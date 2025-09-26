2025年も千葉・幕張メッセで開催される、国内最大級のポップ・カルチャーの祭典「東京コミックコンベンション」来日セレブが続々と発表され、次なる情報に期待が高まるなか、第4弾としてニコラス・ホルト氏とダニエル・ローガン氏の来日が発表されました！ ニコラス・ホルト氏とダニエル・ローガン氏が来日！東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025 開催期間：2025年12月5日（金）〜7日（日）開催時間：