Amazonはユーザーをだまして数百万人の消費者を有料会員サービスであるAmazonプライムに登録させ、解約を極めて困難にするという詐欺的な慣行を行ってきたとして、FTCに訴えられていました。この訴訟がついに和解に達し、Amazonは25億ドル(約3750億円)という歴史的な和解金の支払いに合意したことが明らかになっています。FTC Secures Historic $2.5 Billion Settlement Against Amazon | Federal Trade Commissionhttps://www.ftc