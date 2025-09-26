ドナルド・トランプ大統領の家族の主要メンバーの投資額と収入を、経済誌Forbesが分析し、発表した。大統領の末っ子で、ニューヨーク大学に通う19歳のバロンは、すでに1億5000万ドル（約221.7億円）もの純資産を持っているようだ。【写真】まだトランプ次期大統領より小さかった頃のバロン親子愛感じる赤ちゃん時代のショットもPeopleによると、今回明らかにされたのは、トランプ大統領の妻メラニア夫人と息子のバロン、最初