朝の身支度をしながら、コーヒーを淹れるためにお湯が沸くの待っている時間。時と場合によっては、もうちょっと早くみたいなこともあるのでは。そんな時は欲しいだけのお湯を、欲しい温度で作れるウォーターディスペンサーを利用してみてはいかがでしょう。飲みたいときに、飲みたい分だけ、最適な温度で瞬時にお湯を注げる瞬間湯沸かしウォーターディスペンサー「BUYDEEM SmartHot（バイディーム スマートホット）」（2万4970円）