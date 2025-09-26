28（日）に2年目のシーズン最終戦を迎えるくふうハヤテ。選手にとっては10月のドラフト会議にむけ、最後のアピールの場となります。今回はくふうハヤテのドラフト注目選手、投手編をご紹介します。くうふうハヤテといえば、2024年に阪神からドラフト指名された早川太貴投手（25）が2025シーズン1軍で2勝をマーク。 第2の早川投手を目指すドラフト注目選手1人目は、くふうハヤテ史上最速158キロを誇る宮