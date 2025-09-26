話題の動画「【ダイソー&セリア】こりゃ絶品すぎ…‼︎今話題のキッチン•便利グッズetc….」で、主婦YouTuberのshinoさんが、自身の誕生日を迎えた心境や100均グッズへの熱い思いを披露した。動画では、「本日は私のお誕生日!」「お誕生日を迎えて、また一つ私も大人になりました!」と笑顔で語りつつ、「1日1日、後悔しない生き方、全力では生きれてると思うから、なかなかいい31歳を迎えられたんじゃ