結婚会見から１３年…「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８２）の妻で、タレントの加藤綾菜（３７）。最新ショットにフォロワーは驚きに包まれた。２６日にインスタグラムを更新し「秋の香りがしますね」と書き出す。「夏に少し痛んだ髪をバッサリ切りました！スッキリ！！」と、ロングヘアから大胆イメチェン。「カラーはイエローブラウンです。髪も巻きやすいから、おすすめです」とヘアカラーも紹介した。夫の加藤茶が食事して