おととし5月、中野市で男女4人が殺害された事件の裁判員裁判で初公判から一貫して黙秘を続けてきた被告の男は「人を殺して死刑になるためにここにきた」と述べました。弁護側は最終弁論で「死刑は回避されるべき」と主張し結審しました。殺人と銃刀法違反の罪に問われているのは中野市江部の農業青木政憲被告・34歳です。おととし5月、散歩中だった女性2人と通報を受けて駆け付けた男性警察官2人をナイフやハーフライフル銃