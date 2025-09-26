中谷元・防衛相は26日の記者会見で、ロシアの侵攻を受けるウクライナの情勢を巡り、欧州各国による無人機の支援枠組み「ドローン連合」への参加の是非を検討していると明らかにした。「ウクライナに可能な限りの支援をする」と述べた。ドローン連合はラトビアが主導し、ウクライナに対しドローンの提供や資金援助を実施する。中谷氏は参加した場合の支援の在り方について「警戒監視や偵察の分野に限ると思う」と語った。ラト