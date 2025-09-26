東京証券取引所26日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日の米国株安が重荷となり、売り注文が先行して前日終値からの下げ幅は一時300円を超えた。一方、幅広い銘柄で構成する東証株価指数（TOPIX）は取引時間中の最高値を更新した。TOPIXへの影響が大きい内需関連株などの一角が買われた。午前終値は平均株価が前日終値比125円14銭安の4万5629円79銭。TOPIXは12.97ポイント高の3198.32を付けた。前