¡Ø»À¤È¥¢¥ë¥«¥ê¡Ù¤ÎÀµÂÎ¤¬8Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëËâË¡¤Î¼ø¶È/Ãæ3Íý²Ê/²½³Ø⑨¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Ãæ³ØÍý²Ê¤ÎÀìÌç²È¡¦¤ê¤«¤Ò¤ÊÀèÀ¸¤¬»À¤È¥¢¥ë¥«¥ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ðËÜ¤È¤½¤ÎËÜ¼Á¡¢Æþ»îÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¡Öº£²ó¤Ï¡¢»À¤È¥¢¥ë¥«¥ê¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£»À¤È¥¢¥ë¥«¥ê¤ÎÀµÂÎ¡¢¶ñÂÎÎã¡¢pH¡¢¤½¤ì¤È»Ø¼¨Ìô¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢°Åµ­¤¬¶ì¼ê¤ÊÃæ³ØÀ¸¤Ë¤â°Â¿´¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¼ø¶È¤òÅ¸